Live-Ticker: Joachim Löw gibt Deutschlands vorläufigen WM-Kader bekannt

WM 2014: Christoph Kramer - Den Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach holte Joachim Löw zur Vorbereitung auf die WM in Südtirol dazu, nachdem er schon drei Spieler aus dem vorläufigen 30er-Kader gestrichen hatte. Kramer schaffte am Ende sogar den Sprung nach Brasilien. In bleibender Erinnerung ist sein Einsatz im Finale, als er Sami Khedira vertreten musste und nach einem Zusammenprall mit Ezequiel Garay einen Blackout erlitt. Den Schiedsrichter fragte er daraufhin, ob das Spiel das Finale sei.

WM 2014: Shkodran Mustafi - "Shkodran wer?", war bei so manchem die Reaktion, als Joachim Löw den Innenverteidiger in sein vorläufiges Aufgebot für das Turnier in Brasilien berief. Eigentlich schon aus dem Kader gestrichen, profitierte er noch von der Verletzung von Marco Reus. Und der Mann, der damals für Sampdoria Genua spielte, zahlte das Vetrauen des Bundestrainers mit guten Leistungen auf der Rechtsverteidigerposition zurück, bis er sich im Achtelfinale gegen Algerien verletzte. Sein WM-Auftritt wurde mit einem Wechsel zum FC Valencia belohnt.

WM 2014: Erik Durm - Joachim Löw nominierte Durm gleich nach seiner Debüt-Saison in der Bundesliga, in der der Linksverteidiger bei Dortmund Marcel Schmelzer vertreten hatte, als dieser länger verletzt war. Routinier Marcell Jansen musste deswegen zu Hause bleiben. Bei der WM kam Durm dann allerdings nicht zum Einsatz, weil Benedikt Höwedes zum Linksverteidiger umgeschult wurde. Weltmeister ist er dennoch.

WM 2010: Holger Badstuber - Für die WM in Südafrika berief Joachim Löw 2010 den jungen Holger Badstuber in den DFB-Kader. Der 21-Jährige war beim FC Bayern unter Louis Van Gaal zum Stammspieler gereift. Auch Mats Hummels hatte sich bei Borussia Dortmund als Innenverteidiger profiliert. Hummels musste sich mit einer Nominierung allerdings noch gedulden.

EM 2008: Oliver Neuville - Vor seinem ersten großen Turnier als Nationaltrainer hatte Joachim Löw mit Marko Marin, Patrick Helmes und Oliver Neuville gleich drei Zweitligisten nominiert. Neuville war letztlich der einzige der mit zum Turnier in der Schweiz und Österreich durfte. Eingesetzt wurde er am Ende nur sieben Minuten im Gruppenspiel gegen die Gastgeber aus Österreich.

WM 1994: Stefan Effenberg - Wirklich überrascht von Effenbergs Nominierung dürfte eigentlich keiner gewesen sein. Dennoch überraschend: Effenberg war in der Saison vor dem Turnier nur Zweitligist. Mit dem AC Florenz konnte er kurz vor dem Turnier jedoch den Aufstieg in die Serie A feiern.

WM 1990: Frank Mill - Mill hatte als Mittelstürmer bei Borussia Dortmund in der Saison vor der WM ganze zwei Tore geschossen, durfte aber trotzdem mit nach Italien. Der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga, Stefan Kuntz, musste stattdessen zu Hause bleiben.

WM 1958: Fritz Walter - Der Kapitän der Weltmeister-Elf eine Überraschung? Das mag an Majestätsbeleidigung grenzen, doch Fritz Walter war bei der WM in Schweden schon stattliche 37 Jahre alt und die Öffentlichkeit sah seine erneute Nominierung durch Sepp Herberger kritisch. Walter lieferte aber abermals eine gute Turnierleistung ab. Er beendete seine Karriere 1959, was Sepp Herberger aber nicht davon abhielt, seinen Spielmacher vor der WM 1962 abermals um eine Teilnahme zu bitten - angeblich mit den Worten: "Fritz, Sie können mich doch nicht im Stich lassen."

