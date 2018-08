Liveblog zur Champions-League-Auslosung: Welche Gegner bekommen BVB, FC Bayern und Co.? 

Welche Hammergruppen hält die Champions-League-Saison 2018/19 bereit? Auf welche Spitzenteams treffen der FC Bayern, Schalke 04, Borussia Dortmund und CL-Neuling Hoffenheim? Am Donnerstagabend um 18 Uhr (so könnt ihr die Auslosung im TV und Stream sehen) wird in Monaco die Gruppenphase der neuen Königsklassen-Spielzeit ausgelost.