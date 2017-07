Liveblog vom Wörthersee: Schwitzen in Velden

Bilder vom 96-Training am zweiten Tag in Velden

Füllkrug hingegen will die Hürden zwei Stufen nach oben verstellen. "Dann kommen wir mehr an unsere Grenzen", erklärt er. Es wird aber nur eine Stufe nach oben gewährt.

Frei nach Per Mertesacker: Erstmal in die Eistonne.

So lief das Training am Vortag:

Einen schönen guten Morgen aus dem 96-Trainingslager. Perfektes Wetter hier in Velden am Wörthersee. 20 Grad, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. Unser Reporter René Wenzel war gerade eine Runde am See entlang laufen und hat sich dann mit einem Sprung ins Wasser abgekühlt. Für 96 geht es heute mit dem Training um 10 Uhr so richtig los. Wir sind natürlich wieder mit dabei.