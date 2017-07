Liveblog vom Wörthersee: Schnupperstunde auf dem Trainingsplatz

Das Sportbuzzer-A-Team in Velden: Dirk Tietenberg, René Wenzel und Florian Petrow.

Das Sportbuzzer-A-Team in Velden: Dirk Tietenberg, René Wenzel und Florian Petrow. ©

Das erste Training von Hannover 96 in Velden

Die erste Trainingseinheit in Velden ist eine echte Sommerprüfung für die Profis von Hannover 96. Kaum Luftbewegung, 31 Grad im Schatten - aber Schatten gibt es nicht auf dem Trainingsplatz. Innerhalb der ersten Stunde schickt das Trainerteam die Spieler zweimal zu Trinkpausen. Und: Der Platz wird immer wieder bewässert.

" #H96 bei uns in Österreich? Dann das Plakat bitte mit Deutschland-Fahne." Nun ja... pic.twitter.com/3fm1FuoNBs

Im Anschluss an die Gymnastik rollt der Ball. André Breitenreiter lässt Passspiel trainieren: steiles Zuspiel, seitlich absetzen, klatschen lassen, Tempowechsel - und natürlich soll der Ball am Ende ins kleine Tor.

Pünktlich um 16 Uhr beginnen die Roten mit der ersten Übungseinheit in Velden. Im Mittelkreis liegen blaue Matten bereit. Fitmacher Timo Rosenberg lässt die Jungs Gymnastik machen. Der Zuschauerandrang hält sich noch in Grenzen. "Knapp zehn, darunter auch Anwohner", meldet unser Reporter.

Der Wörthersee in seiner vollen Pracht.

Der Wörthersee in seiner vollen Pracht. © Petrow

Vom Hotel aus ist es nur ein Katzensprung in den Wörthersee.

Vom Hotel aus ist es nur ein Katzensprung in den Wörthersee. © Petrow

Das noble Hotel, in dem die Roten nächtigen.

Das noble Hotel, in dem die Roten nächtigen. © Petrow

Der 96-Mannschaftsbus fährt am Hotel vor.

Der 96-Mannschaftsbus fährt am Hotel vor. © Petrow

Bilder der 96-Ankunft im Trainingslager am Wörthersee

Hannover 96 kommt am Wörthersee an

Blick auf die Schlossjuwelen

Die Mannschaft ist um 11.15 Uhr in Klagenfurt gelandet und wird um 12.30 Uhr am Hotel erwartet. Unsere Reporter haben sich schon mal die noble Herberge angeschaut. Das aus der RTL-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ bekannte Fünf-Sterne-Hotel hat 104 Zimmer und -suiten, drei Restaurants – das „Schlossstern“, das „Bartholomäus“ und das „Seerestaurant Seespitz“. Privater Beach-Club mit Seezugang, Außenpool und Marina gehören zum Hotel wie auch ein Spa- und Wellness-Bereich auf 3600 Quadratmeter. Es gibt eine Roy-Black-Suite für 2089 Euro die Nacht, die Kaisers-Suite kostet 4900 Euro, das billigste Zimmer 549 Euro. Hier die ersten Handyvideos im Zusammenschnitt.