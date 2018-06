​Die Weltmeisterschaft ist für die deutsche Nationalmannschaft vorbei. Doch dafür wird am Freitagmittag der neuer Spielplan für die erste und zweite Liga in Deutschland vorgestellt! Wann spielt dein Verein gegen die anderen Klubs? Welche spannenden Duelle gibt es gleich am ersten Spieltag? Und gegen wen müssen die Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg ran?

Der SPORTBUZZER tickert für euch live von der DFL-Präsentation des neuen Spielplans. Ab 12 Uhr geht es los.