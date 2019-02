Champions League im Liveticker mit Liverpool gegen FC Bayern und Lyon gegen FC Barcelona

Vor dem Kräftemessen auf der großen europäischen Fußball-Bühne mit dem FC Liverpool durfte sich der FC Bayern München über ein Ergebnis in der Heimat freuen. Das 0:0 des Tabellenletzten 1. FC Nürnberg gegen den kriselnden Spitzenreiter Borussia Dortmund wurde im Teamhotel des deutschen Rekordmeisters freudig aufgenommen. "Ein Stückchen näher!" jubilierten die Bayern angesichts von nur noch drei Punkten Rückstand auf den BVB. Dann konzentrierten sich Trainer Niko Kovac und das Team um Kapitän Manuel Neuer wieder auf die Reds.

Kovac: Wir müssen den ersten Ansturm parieren

Denn am Dienstagabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) sind die Bayern an der Anfield Road auf 90 Minuten Schwerstarbeit in der Champions League eingestellt. Kovac vertraut darauf, dass seine international überaus erfahrenen Spieler sich nicht von der aufgeladenen Atmosphäre im Liverpooler Stadion beeindrucken lassen, sondern diese sls motivierend empfinden. "Sie brauchen die große Bühne, dafür arbeiten sie", glaubt Kovac. Der Bayern-Coach weiß allerdings, dass gerade die Anfangsphase sehr brenzlig werden könnte: "Wir müssen den ersten Ansturm parieren."