Vor dem Liverpool-Kracher: Kovac gibt Entwarnung bei Coman - Ribery reist nach

Aufatmen beim FC Bayern! Der Rekordmeister kann beim Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool wohl auch Kingsley Coman zurückgreifen. Das sagte Trainer Niko Kovac am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Kracher an der Anfield Road.

"Es ist so, dass es von Stunde zu Stunde besser wird. Wir haben noch 24 Stunden und sind positiv. Wenn der King schmerzfrei ist, fühlt er sich auch bereit. Wenn er Schmerzen hat, wird es schwierig. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir ihn morgen in der Form haben, wie in den vergangenen Wochen", sagte Kovac. Beim Abschlusstraining war er dabei.

Coman wieder fit

Coman verletzte sich am Freitag in der Bundesliga-Partie beim FC Augsburg. In der hektischen Endphase wurde Coman bei einem Zweikampf am linken Fuß getroffen. Der Franzose, der in dieser Saison nach einer Verletzung im Bundesliga-Eröffnungsspiel schon über einen längeren Zeitraum ausgefallen war, wurde zunächst unter deutlich sichtbaren Schmerzen von den Mannschaftsärzten des FCB an der Seitenlinie behandelt und humpelte anschließend in die Kabine.

Ribery stößt Montag noch zur Mannschaft

Auch der andere französische Flügelstürmer Franck Ribery könnte in Liverpool zum Einsatz kommen. Er wird noch am Montag zur Mannschaft stoßen. "Es war für mich auch überraschend, dass es bei Franck so schnell ging. Er wird heute noch zu uns stoßen", sagte Kovac über Ribery. Er wurde am Montag Vater eines Mädchen und war bei der Geburt dabei, flog deshalb nicht mit der Mannschaft nach Liverpool. "Ich hoffe, dass ihm nur Schlaf fehlt und er morgen bereits für das Spiel ist. Ich werde mit ihm sprechen", sagte der Trainer.