Liverpool on fire! Klopp-Klub feiert Kantersieg gegen West Ham

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool erfolgreich in die neue Saison der englischen Premier League gestartet. Seine Reds deklassierten am Sonntag West Ham United mit 4:0 (2:0). Mohamed Salah (19. Minute), Sadio Mané (45.+2/53.) und der eingewechselte Daniel Sturridge (88.) trafen in Anfield für die Gastgeber. Manés Tor zum 2:0 hätte wegen einer Abseitsstellung allerdings nicht zählen dürfen.