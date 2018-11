Liverpool-Trainer Klopp kritisiert PSG-Star: "Dass Neymar noch stehen kann ..."

Anzeige

Jürgen Klopp war mächtig angefressen! Der Trainer des FC Liverpool war nach der Niederlage in der Champions League bei Paris Saint-Germain sauer auf die Stars von PSG-Trainer Thomas Tuchel. Vor allem der Brasilianer Neymar bekam sein Fett weg.

"Dass Neymar noch stehen kann, nach allem, was auf ihn eingeprasselt ist an harten Tackles, ist ja Wahnsinn. Jeder weiß das, und trotzdem wird es toleriert", sagte Liverpools Trainer Klopp vollkommen genervt nach der Partie über Neymar. Dieser lag für Klopps Verständnis zu häufig auf dem Boden.

Doch nicht nur der 222-Millionen-Euro-Mann nervte Klopp. Auch andere Spieler von Paris Saint-Germain lagen ihm zu häufig auf dem Platz. Er unterstellte den Tuchel-Spielern sogar indirekt Schauspielerei. "Es war so emotional immer, wenn einer auf dem Boden lag, bekam man das Gefühl, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist, als würden alle bluten", sagte er bei DAZN. "eder weiß, was sie machen wollen, vor allem, was Neymar machen will – und dann bekommen sie 50 Freistöße."

Der deutsche Trainer des FC Liverpool zeigte sich extrem genervt von der Spielweise von Paris Saint-Germain. "So etwas kann mich wirklich in den Wahnsinn treiben. In der Gesellschaft wird es oft als 'clever' akzeptiert, damit tue ich mich total schwer. Zweimal in Folge haben wir die Fairplay-Tabelle in England gewonnen und heute stehen wir da und sehen aus wie Metzger. Das sind wir aber ganz bestimmt nicht", sagte Klopp.