Liverpool und ManCity in Noten: Die Einzelkritik zur Champions-League-Gala

Manchester City erwischte es beim Champions-League-Gastspiel an der Liverpooler Anfield Road rabenschwarz: Mit 0:3 ging der englische Tabellenführer beim Ligakonkurrenten unter - und das nicht unverdient. Besonders in der ersten Hälfte zeigte Pep Guardiolas Elf eine desolate Vorstellung. Alle Spieler der "Citizens" in der Einzelkritik: © imago/PA Images

Ederson: Bei den ersten beiden Gegentoren ist er machtlos. Beim 0:3 zeigte er einmal mehr sein großes Defizit in der Strafraumbeherrschung. Gebrauchter Tag für den jungen Brasilianer. Note 4 © imago/Action Plus

Aymeric Laporte: Der gelernte Innenverteidiger muss in Guardiolas Elf derzeit auf der linken Außenverteidigerposition aushelfen. Nach diesem Spiel dürfte sich das erledigt haben. Ließ sich mehrfach von Mo Salah und Alex Oxlade-Chamberlain überrennen und verursachte so das 0:1 und das 0:3. Nach vorne ging für ihn überhaupt nichts. Note 5 © imago/Focus Images

Fernandinho: Normalerweise ist er der Kitt zwischen den Fugen von Citys Starensemble. Gegen Liverpool allerdings selten imstande das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive zu bilden. Beim 0:1 und beim 0:2 ließ er in der Mitte große Lücken offen, beim 0:3 verliert er das entscheidende Kopfballduell. In der zweiten Hälfte mit leicht aufsteigender Tendenz, weil mit stabilerem Spielaufbau. Note 5 © imago/Sportimage

Ilkay Gündogan: Der Deutsche blieb auf der Doppelacht neben De Bruyne extrem blass und hatte in der ersten Halbzeit die schlechteste Zweikampfquote auf dem Platz. Wurde auch nach der Halbzeit nicht besser. In der 57. Minute kam Raheem Sterling für ihn auf den Platz. Note 5 © imago/Sportfoto Rudel