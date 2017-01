DFB plant Livestreams aus der Regionalliga Nord und der Oberliga Niedersachsen

Fans der Regionalliga Nord und der Oberliga Niedersachsen können möglicherweise schon in der Rückrunde die Spiele ihrer Teams live im Internet verfolgen. Der DFB plant entsprechende Streams auf der Website Sporttotal.tv - zunächst als halbjährliche Testphase. Den Vereinen sollen dadurch keine Kosten entstehen, zudem ist die Teilnahme freiwillig: "Jedem Verein steht frei zu sagen: Will ich oder will ich nicht", sagte Karl Rothmund, Präsident des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) bei einer Vorstellung des Systems vor Oberliga-Vertretern.