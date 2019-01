Der Donnerstag ist der Tag der großen Namen bei Europas wichtigstem Sportbusiness-Event. Klubmanager, Sponsoren, Unternehmer und kreative Köpfe stehen auf der Bühne. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter SPONSORS zeigen wir Euch hier einige der wichtigsten Programmpunkte im Livestream. Denn was sich im Profifußball wirtschaftlich bewegt, geht nicht nur die Experten an. Es betrifft genauso die Fans und Fußballinteressierten.

Das Programm am Donnerstag

Am 31. Januar seht Ihr hier im Livestream:

10 bis 10.45 Uhr: Eine sportliche Einordnung der Bundesliga (mit den Sport-Vorständen Fredi Bobic [VfB Stuttgart], Michael Preetz [Hertha BSC] und Christian Heidel [Schalke 04])

10.45 bis 11.30 Uhr: So geht’s dem deutschen Fußball - Analyse und Ausblick mit Matthias Sammer [Eurosport-Experte]

13.15 bis 13.45 Uhr: Erst UEFA, jetzt DFB: Einblicke in die neue Fußballsponsoring-Strategie von Volkswagen (mit Jochen Sengpiehl [Chief Marketing Officer, Volkswagen Pkw])

13.45 bis 14.15 Uhr: UEFA Champions League, NFL – and what comes next? Facebook's strategy for live sports rights (mit Peter Hutton [Director Global Sports Partnerships & Programming, Facebook])

14.45 bis 15.45 Uhr: manager magazin, BILD, SPONSORs – ein Gespräch der besonderen Art mit Aki Watzke [Geschäftsführer Borussia Dortmund]

15.45 bis 16.30 Uhr: Die Bundesliga, der FC Bayern und ich (mit Karl-Heinz Rummenigge [Vorstandsvorsitzender FC Bayern München])