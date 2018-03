Das waren die besten Sprüche beim Sportbuzzer Fantalk 3.0

Bundesliga vs. Premier League

Rangnick: "Die Premier League ist nicht besser als die Bundesliga. Die Premier League ist auf den ersten sechs Positionen besser. Ab Platz sieben sind die Vereine nicht stärker als wir. Es gibt in England auch nur noch wenige Stadien, in denen richtig Stimmung ist. Für die Wechsel der Spieler in die Premier League gibt es zwei Gründe. Da wird in der Woche so viel verdient wie bei uns in einem Monat – vielleicht mit Ausnahme Bayern München und mit Abstrichen Borussia Dortmund. Zudem sind in der PL jetzt internationale Top-Trainer beschäftigt, die ihre Scoutingabteilungen optimiert haben. Früher hat man manchmal richtig schlechte Spieler für viel Geld geholt. Innerhalb Englands redet man davon, das 30 Millionen Ablöse das neue ablösefrei ist. Das liegt an den Fernsehverträgen. Die Top-Sechs in England haben ganz andere Möglichkeiten. Wenn man dann auch noch Top-Qualität auf der Trainerposition vorhanden ist, ist es keine große Sensation, dass etwas dabei herauskommt."

Mintzlaff: "In der Premier League ist mehr Geld vorhanden. Daher wird es immer Spieler geben, die für sich den nächsten Schritt ihrer sportlichen Entwicklung gehen wollen. In England haben wir sechs „Bayern München“, die sich bei der Vergabe der Meisterschaft abwechseln. Das ist es, was der Bundesliga momentan fehlt."

Ballack: "Die Bundesliga muss sich nicht verstecken. Sie ist finanziell gesund, es gibt tolle Stadien. Aber im Vergleich zur Premier League ist da schon eine Lücke. Dort ist die physische Belastung nochmal eine andere. Die Fans wollen offensiven Fußball sehen, die Schiedsrichter lassen sehr viel laufen. Dadurch werden die Spiele attraktiver. Die Premier-League-Vereine haben nun auch gelernt, in der Champions League attraktiven Fußball zu spielen. Es zahlt sich aus, dass inzwischen internationale Top-Trainer in England arbeiten. Manchester City, Liverpool, vielleicht auch Chelsea und Manchester United haben den Anspruch, den Titel in der Champions League zu gewinnen. Naby Keita ist ein außergewöhnlicher Spieler, der sich in Leipzig gut und schnell entwickelt hat. Er ist bei Liverpool sicher kein Füller, sondern wird den Ton angeben. Er bringt alles mit, um sich durchzusetzen. Man will sich mit den Besten messen. Das Finanzielle kommt hinzu. Daher ist das verständlich. Es gibt viel mehr gute Mannschaften und daher auch viel mehr gute Spiele, weil in der Bundesliga die Teams hinter Bayern München abfallen. Die Premier League wird sich noch mehr abheben, da noch mehr gute Spieler dorthin wechseln wollen – siehe Pierre-Emerick Aubameyang. Wenn sich die Bundesliga in ihren Strukturen nicht für Investoren öffnet, wird sich diese Entwicklung fortsetzen."