Livestream: Vorstellung von Jupp Heynckes beim FC Bayern - Die Pressekonferenz

Jupp Heynckes ist zurück beim FC Bayern! Am Montag nimmt der Altmeister wieder das Ruder beim Rekordmeister in die Hand. Ab 11.30 Uhr startet die offzielle Vorstellung innerhalb einer Pressekonferenz in der Allianz Arena in München. Am Nachmittag soll der 72-Jährige dann zum ersten Mal das Training leiten.