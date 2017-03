Andre Breitenreiter begann seine fußballerische Laufbahn in Hannover. Für 96 absolvierte der Angreifer 79 Spiele und schoss zwölf Tore.

1994 wurde Breitenreiter an den Hamburger SV verliehen. Die Hanseaten verpflichteten ihn nach einer Saison.

1997 war Schluss beim HSV. Breitenreiter blieb in der ersten Liga. Er ging zunächst nach Wolfsburg und dann zur SpVgg Unterhaching, wo der Offensivmann mit 19 Toren seine beste Trefferausbeute im Bundesliga-Oberhaus vorweisen konnte.

Dann war Schluss mit Bundesliga: Breitenreiter wechselte 2002 zunächst zum SC Langenhagen, dann zu Hessen Kassel und schließlich zu Holstein Kiel. Für die Störche machte er 116 Spiele in der Regionalliga Nord.

Mit dem TSV Havelse stieg Andre Breitenreiter 2010 in die Regionalliga auf.

