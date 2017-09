Liveticker: Basketball-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien

Aufbauspieler Schröder steigt auf europäischer Ebene langsam in den Status eines Superstars auf. Mit 23,2 Punkten pro Partie im Schnitt liegt er nach den Achtelfinals auf Platz zwei der Bestenliste des Turniers. Dazu kommt auch Daniel Theis als zweiter NBA-Profi in Schwung. Neben einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugt das Team von Bundestrainer Chris Fleming mit einer starken Defensive

Nur die Titelentscheidung. Durch die Änderung des internationalen Länderspiel- Kalenders ist die Europameisterschaft weder für die Qualifikation zur WM 2019 in China noch Olympia 2020 in Tokio bedeutsam. Die WM-Ausscheidungsrunde beginnt im November dieses Jahres, bei der Weltmeisterschaft werden die Plätze für die Sommerspiele vergeben.

Wie sieht die Zukunft des deutschen Teams aus?

Coach Fleming hört unabhängig vom EM-Ergebnis auf. Der Job als Bundestrainer ist durch die neuen Länderspiel-Fenster nicht mehr mit der Anstellung als Assistent beim NBA-Club Brooklyn Nets vereinbar. Als designierter Nachfolger steht sein bisheriger Co Henrik Rödl bereit. Das deutsche Team kann noch einige Zeit in der Formation zusammenspielen - Lucca Staiger ist mit 29 Jahren der Älteste. Dazu können Paul Zipser und Maximilian Kleber aus der NBA stoßen. Auch einige Talente wie Kostja Mushidi drängen nach. Das mittelfristige Ziel ist die EM 2021, die der DBB in Deutschland ausrichten will.