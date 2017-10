Liveticker: FC Bayern mit Interimstrainer Willy Sagnol zu Gast in Berlin

„Es wäre schön, nach so vielen Jahren einen Ausnahmetag zu haben und zu gewinnen“, sagte Hertha-Coach Pal Dardai vor dem Bundesliga-Duell am Sonntag. „Wenn wir dagegen halten und wie immer spielen, können wir Punkte mitnehmen“, betonte Verteidiger Jordan Torunarigha. Ob das gelingt, erfahrt ihr ab 15.30 Uhr in unserem Liveticker.