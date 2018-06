Jetzt im Liveticker: Die Bezirksliga-Relegation (Hannover, zweiter Spieltag)

Heute fallen die ersten Entscheidungen in der Relegation zur Bezirksliga Hannover. Hier lest Ihr unseren Liveticker.

Ausgangslage Gruppe D Bei der Bezirksliga-Relegation steht heute der zweite Spieltag an. Für den TuS Kleefeld ist es bereits die entscheidende Partie. Nach der 2:3-Niederlage gegen den TSV Lenne am Dienstag ist die Mannschaft von Trainer Artur Wilms zum Siegen verdammt, um noch in die Bezirksliga aufsteigen zu können. Ab 16 Uhr empfangen die Kleeblätter den Noch-Bezirksligisten und leicht favorisierten SV 06 Holzminden. Der war am ersten Spieltag spielfrei und ist daher erholt.

Ausgangslage Gruppe C Das gilt auch für den FC Stern Misburg. Der Bezirksligist spielt zeitgleich zu Hause an der Seckbruchstraße gegen den Schaumburger Kreisligisten Victoria Sachsenhagen, der bei seinem ersten Spiel gegen die SG Ronnenberg 05 nicht über ein 0:0 hinaus kam. „Läuferisch waren sie sehr gut, aber spielerisch sind wir schon besser“, meint Misburgs Trainer Mahir Bulut, der beide Teams beobachtet hat. Für das wichtige Spiel kehrt der lange verletzte Torwart Markus Schulz ins Team zurück. Die Misburger haben sogar noch eine Verpflichtung getätigt. Fatih Tatoglu verstärkt die Sterne im Abstiegskampf-Finale. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt pausiert und war davor für den TuS Davenstedt am Ball. Nicht dabei ist der frühere Kapitän und künftige OSV-Trainer Emilio Ortega, den hatte Bulut bereits vor drei Wochen suspendiert. „Wir sind einigermaßen gut aufgestellt“, sagt Bulut.

Bilder vom ersten Spieltag der Bezirksliga-Relegation mit Spielen des SuS Sehnde, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II, SG Ronnenberg 05 und TuS Kleefeld Spielszene zwischen Viktoria Sachsenhagen und der SG 05 Ronnenberg. © Uwe Kläfker Spielszene zwischen Viktoria Sachsenhagen und der SG 05 Ronnenberg. © Uwe Kläfker Spielszene zwischen Viktoria Sachsenhagen und der SG 05 Ronnenberg. © Uwe Kläfker WTW Wallensen und der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II auf dem Weg zum Platz. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke Spielszene zwischen WTW Wallensen und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. © Christian Göke In Walllensen sind die Ordner auf Position. © Privat Das Sehnder Motto wird von den Fans plakatiert. © Privat Die Mannschaft vom TuS Kleefeld ist bereit. © Privat

​Ausgangslage Gruppe B Schafft die Krähen-Reserve das Relegationswunder? „Natürlich werden wir versuchen, das fast Unmögliche möglich zu machen“, sagt Trainer Uwe Heyne, allerdings werde es „exorbitant schwer.“ Am Sonnabend (16 Uhr) empfängt der TSV Kähenwinkel/Kaltenweide II als Vizemeister der Kreisliga 2 das klassenhöhere Team vom TSV Algesdorf am Stucken-Mühlen-Weg in Langenhagen.

Ausgangslage Gruppe A Außerdem empfängt der TuS Kirchdorf den RSV Rehburg. Die Rehburger spielten am Dienstag 2:2 gegen den SuS Sehnde und könnten mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Der TuS Kirchdorf wäre dann bereits abgestiegen. Alle Spiele beginnen um 16 Uhr und sind in unserem Liveticker mit allen Informationen, Bildern und Videos zu verfolgen. Von Sascha Priesemann & Nicola Wehrbein

