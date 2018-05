Liveticker: Hitzige Anfangsphase in Babelsberg

Zum ersten Mal seit 17 Jahren könnte das Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion am Pfingstmontag wieder ausverkauft sein. Dann empfängt der SV Babelsberg 03 den FC Energie Cottbus zum Brandenburger Pokalhighlight. Der Gewinner sichert sich den Einzug in den DFB-Pokal. "Wir haben Respekt, aber keine Angst", erklärte Nulldrei-Coach Almedin Civa vor der Partie. Seinen Gegner fürchtet auch Cottbus' Übunsgleiter "Pele" Wollitz nicht: "Wir haben keine Angst, am Montag da zu spielen. Wovor sollten wir Angst haben?" Wer sich am Ende den Pott sichert, verraten wir euch hier ab 17 Uhr: