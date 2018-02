Die Spiele sind eröffnet: Die besten Bilder der Olympia-Eröffnungsfeier 

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben begonnen. Mit der traditionellen Formel «Ich erkläre die XXIII. Olympischen Winterspiele von Pyeongchang für eröffnet» gab Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In am Freitag das Startsignal für das erste Weltfest des Wintersports in Südkorea.

Die Eröffnungszeremonie vor 35 000 Zuschauern und einem Milliarden-Publikum weltweit vor den Fernsehern stand unter dem Motto «Frieden in Bewegung». Das vom Nordischen Kombinierer Eric Frenzel angeführte deutsche Team kam als neunte Mannschaft in das Stadion.

Freitag, 23. Februar (ARD/Eurosport): Eisschnellläufer Nico Ihle greift über 1000 Meter eine Medaille an (11.10 Uhr). Die Männer-Biathlon-Staffel will ab 12.15 Uhr aufs Podest laufen.

Mittwoch, 21. Februar (ZDF/Eurosport): Rebensburg ist in der Abfahrt (2.15 Uhr) eher Außenseiterin. Die Eisschnellläuferinnen können in der Teamverfolgung (12 Uhr) für Medaillen sorgen. Auch die Bobfahrerinnen um Stephanie Schneider dürften aufs Podest fahren (ab 12.40 Uhr).

Dienstag, 20. Februar (ARD/Eurosport): Die nächste Chance für die Kombinierer. Frenzel, Johannes Rydzek und Co. starten von der Großschanze (19 Uhr). Im Biathlon geht die Mixed-Staffel ab 12.15 Uhr an den Start.

Freitag, 16. Februar (ZDF/Eurosport): Skeletoni Axel Jungk kann ab 1.30 Uhr zum Medaillengewinner werden. Für den Höhepunkt des Tages könnte Pechstein sorgen. Die 46-Jährige geht über die 5000 Meter an den Start (12 Uhr). Das einzige Rennen in der Saison gewann sie.

Sonntag, 11. Februar (ARD/Eurosport): Läuft es gut, sind Andreas Sander und Thomas Dreßen Medaillenkandidaten in der Abfahrt (3 Uhr). Goldfavorit Felix Loch wird ab 10.50 Uhr in die Läufe drei und vier des Rodelwettbewerbs gehen. Bei den Biathleten um den zuletzt angeschlagenen Simon Schempp muss hingegen ab 12.15 Uhr im Sprint alles passen.

An den Spielen bis zum 25. Februar nehmen über 2900 Sportler aus 92 Ländern teil. Deutschland ist mit 153 Athleten in Pyeongchang vertreten. In 102 Wettbewerben werden Medaillen vergeben. Mit etwa zehn Milliarden Euro sind die Spiele in Südkorea wesentlich günstiger als die Spiele vor vier Jahren in Sotschi, die mit 50 Milliarden Euro als die bislang teuersten in der Olympia-Geschichte gelten.