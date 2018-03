Jetzt im Liveticker: EC Hannover Indians starten in die Oberliga-Play-offs bei den Starbulls Rosenheim

Weite Reise für die Indians: Der ECH tritt am Freitagabend im Play-off Achtelfinale der Eishockey-Oberliga bei den Starbulls Rosenheim an. Die lange Busfahrt (über 700 Kilometer) könnte den Indians am Freitagabend noch in den Beinen stecken und trotz intensiver Vorbereitung zu einem Faktor werden. In Spiel eins geht es direkt um eine gute Ausgangslage für die kommenden Play-off-Begegnungen, doch die Starbulls Rosenheim holten nicht ohne Grund den zweiten Platz in der stark einzuschätzenden Südstaffel der Oberliga.

Hier lest Ihr den Liveticker zur ersten Play-off-Partie der Indians.