Liveticker: Hertha BSC empfängt Borussia Mönchengladbach

So richtig gut steht Hertha BSC auch nach den vier Punkten aus den letzten beiden Bundesliga-Partien gegen den Hamburg SV (2:1) und VfL Wolfsburg (3:3) nicht da. Die Berliner haben in den zurückliegenden sechs Ligaspielen schließlich nur einmal gewonnen. Mit einem Dreier könnte Hertha bis auf einen Zähler an Gladbach heranrücken, das mit 18 Zählern auf Rang acht liegt. Der Ausgang der Begegnung könnte für die Berliner die Richtung für den weiteren Saisonverlauf aufzeigen. Ab 18.30 Uhr könnt ihr euch in unserem Liveticker über den Ausgang der Partie informieren.