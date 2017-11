Jawohl! Holstein Kiel macht's gegen Dynamo am Ende deutlich

Holstein Kiel hat sich mit 3:0 gegen Dynamo Dresden durchgesetzt - auch in der Höhe verdient. Damit liegen die Störche nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf, der gegen Heidenheim nicht über ein 2:2 hinauskam.

Die Kieler waren in Halbzeit eins die klar überlegene Mannschaft und spielten die Dresdener teilweise schwindelig. Die Führung durch Ducksch (24.) war folgerichtig. Dasselbe Bild in der zweiten Halbzeit. Die Dresdner spielten bemüht, aber glücklos. Die Kieler schalteten einen Gang zurück, kamen durch Lewerenz und erneut Ducksch trotzdem noch zu den besten Chancen, bevor Drexler einen an ihm verursachten Foulelfmeter vergab (65.).

Die sonst so variable Offensivreihe der Dresdener kam nicht zur Geltung, weil Kiel stets ein Übergewicht im Mittelfeld hatte und die entscheidenden Zweikämpfe gewann. Die Vorentscheidung fiel durch ein schön herausgespieltes Tor durch Lewerenz in der 83. Minute. Den Deckel drauf macht dann Schindler in der 88. Minute, nach feinem Zuspiel von Kinsombi.