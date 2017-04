Die Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Mit einem Sieg wollen die Hanseaten endgültig das Abstiegsgespenst aus Bremen vertreiben und eventuell noch die Europa League ins Auge fassen. Doch Trainer Nouri will von dem nichts wissen: "Wir bleiben auf der Straße in Richtung Klassenerhalt." Doch spielt seine Mannschaft weiterhin so befreit auf, wird er sich wohl damit beschäftigen müssen.

Abstiegskampf oder Europa?

Eintracht Frankfurt sucht dagegen händeringend nach seiner Form aus der Hinrunde, in der man die Liga schwindelig spielte und zwischenzeitlich auf einem Champions League Platz stand. Die Euphorie ist erst einmal verflogen, zu dürftig waren die jüngsten Leistungen in der Bundesliga. Trotzdem hat die SG weiterhin beste Chancen auf die Teilnahme am europäischen Geschäft, denn noch stehen die Hessen vor den Bremern in der Tabelle.