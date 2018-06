Liveticker: Der Landesliga-Abstiegskampf und die Titel-Entscheidung in der Bezirksliga

Na, habt ihr den ersten Platz in unserer Auswahl schon erkannt? Wenn nicht, dann haben wir für euch ein paar Tipps. Der Verein liegt in der Nähe der A2. Neben den Plätzen ist noch (!) ein Schwimmbad.

Hier ist der zweite Platz. Er liegt in derselben Stadt wie der erste. Neben dem A-Platz ist ein Badesee. Der Verein hat einen Vogel in seinem Namen.

Die "Krähen" des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide sind hier am Waldsee beheimatet. Letzte Saison hielten sie mit einem tollen Endspurt die Klasse.

Die Rede ist von dem Platz des 1. FC Germania Egestorf-Langreder II. Der Verein stieg im Sommer mit neun Punkten Vorsprung in die Landesliga auf.

Dann haben wir hier einen Platz, der nordöstlich von Hannover liegt. Die zweite Mannschaft spielt in der Bezirksliga.

Wer nicht auf die Karte geguckt hat, sieht spätestens jetzt, dass es sich um den TSV Pattensen handelt. Der Verein wurde in der Saison 2016/2017 Siebter und war dabei das fairste Team der Landesliga.

Hier ist das nächste Feld. Der Platz ist von den Bäumen förmlich umschlossen. Man sieht ein paar Seen. Ein sehr idyllischer Ort, um einem Klub aus der Nähe Hamelns zuzusehen.

Und genau dieser Platz gehört dem HSC BW Tündern. Die Mannschaft stieg mit sieben Punkten Vorsprung auf der Kampfbahn Hameln in die Landesliga auf.

Jetzt wird es majestätisch. Der Platz liegt in einem Ort, der westlich von Hannover liegt. Südlich der Sportanlage des Vereins ist ein Schloss. Wer könnte das sein? Neben dem Fußballfeld ist ein Hockeyfeld.

