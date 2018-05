Der Landesliga-Abstiegskampf im großen Liveticker: Wer steigt ab, wer bleibt drin? 

Nico Tsitouridis traf gegen Iraklis Hellas an diesem Tag dreifach. Nach seinem zweiten Treffer zeigte er seine aktuelle Torausbeute an: 33 Treffer erzielte der Top-Torjäger der Bezirksliga 2 bis zu diesem Zeitpunkt. Das 34. sollte kurz vor Abpfiff folgen.

Nico Tsitouridis traf gegen Iraklis Hellas an diesem Tag dreifach. Nach seinem zweiten Treffer zeigte er seine aktuelle Torausbeute an: 33 Treffer erzielte der Top-Torjäger der Bezirksliga 2 bis zu diesem Zeitpunkt. Das 34. sollte kurz vor Abpfiff folgen. © Sielski-Press