Liveticker: Real Madrid gegen FC Bayern - Champions League

Der FC Bayern ist bereit für eine magische Nacht. Mit einer atemberaubenden Aufholjagd bei Real Madrid will das Starensemble um Hoffnungsträger Robert Lewandowski nach dem schmerzhaften 1:2 im Hinspiel trotz großer Abwehrnot doch noch in das Halbfinale der Champions League stürmen. Lewandowski verkörperte ebenso wie die angeschlagen mitgereisten Mats Hummels und Jérôme Boateng die ganze Entschlossenheit, als die drei im leeren Fußball-Tempel Bernabeu zum Abschlusstraining auf dem Rasen trabten. Dennoch müssen die Münchner weiter auf ein kleines Wunder hoffen, denn erst am Spieltag wird über den Einsatz der Weltmeister-Verteidigung entschieden.