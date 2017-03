Liveticker: So schlägt sich Deutschland gegen Aserbaidschan in der WM-Qualifikation

Fünftes Spiel, fünfter Sieg? In der Qualifikation zur WM 2018 hat die deutsche Nationalmannschaft bis jetzt alle vier Spiele gewonnen. Gegen Aserbaidschan könnte die Nationalelf ihre Serie am Sonntagabend (18 Uhr) fortsetzen. Am Mittwoch hatte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw England im Abschiedsspiel von Lukas Podolski mit 1:0 besiegt. Podolski erzielte dabei noch ein echtes Traumtor.