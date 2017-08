Das Stadtderby im Liveticker: Arminia Hannover trifft auf Hannover 96

Nach 15 Minuten die erste Chance für Arminia: Maletzki bereitet gut vor, Rüdiger schlenzt allerdings in die Arme von Esser.

12. Minute Arminia lässt den Ball gut in dieser Phase des Spiels gut laufen und gerät in einen Konter, doch Sebastian Maier schießt knapp am Tor des Oberligisten vorbei.