33:23! TSV Hannover-Burgdorf ohne große Mühe gegen die Eulen Ludwigshafen

Nach dem Final-Four-Kraftakt in Hamburg traten die Recken gestern mit dezimiertem Kader an. Torge Johannsen, Evgeni Pevnov und Pavel Atman fehlten verletzungsbedingt gegen die Ludwigshafener. Und zu Beginn der Partie gab es zwei Pannen: Der Gastgeber geriet mit 0:2 in Rückstand. Diese Treffer zeigte aber wegen technischer Probleme die Anzeigetafel nicht an, ebenso wenig wie die Spielzeit.

Die Statistik wurde nach einer kurzen Unterbrechung sichtbar, der Spielstand normalisierte sich zunächst aber nicht: Die Gäste führten nach zehn Minuten mit 4:2, die Hannoveraner ließen im Angriff Präzision und Tempo vermissen. Glück für die Recken: Auch Ludwigshafen agierte ohne Torgefahr, so kam es sechs Minuten lang (8. bis 14.) zu keinem einzigen Treffer – eine Seltenheit im modernen Handball.