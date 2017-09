Liveticker: TSG Hoffenheim startet gegen Braga in die Europa League

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hofft nach dem Coup gegen den FC Bayern München auf einen gelungenen Start in die Europa League. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann trifft am heutigen Donnerstag in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena im ersten Gruppenspiel auf Sporting Braga.