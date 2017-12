Liveticker zur Auslosung der Champions League und Europa Leauge: Was erwartet FC Bayern, BVB und RB Leipzig?

Der FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi, ein brisantes Wiedersehen mit Ex-Coach Pep Guardiola oder vielleicht ein reizvolles Duell mit Jürgen Klopp? Gespannt blickt der FC Bayern München am Montag (12.00 Uhr/Hier im Livweticker) ins schweizerische Nyon, wo in der UEFA-Zentrale der Gegner für das Achtelfinale in der Champions League ausgelost wird. „Favoriten auf den Champions-League-Titel sind sicherlich andere. Aber wir gehören zum Favoritenkreis. Februar, März, April – da muss man top sein“, sagte Trainer Jupp Heynckes.

Auch BVB und Leipzig bekommt heute ihre Gegner

Die Achtelfinal-Hinspiele finden zwischen dem 13./14. und 20./21. Februar 2018 statt, die Rückspiele zwischen dem 6./7. und 13./14. März. Die Gruppensieger spielen zuerst auswärts. Der FC Bayern, der hinter Paris Saint-Germain Rang zwei in seiner Gruppe belegt hatte, fängt also zu Hause an. Und auch Borussia Dortmund und RB Leipzig dürfen sich auf spannende Partien in der Europa League freuen.