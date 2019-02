Lobstädter Hobby-Schiedsrichter vor 3300 Lok-Leipzig-Fans an der Linie

Leipzig/Lobstädt. Der Fußball-Nachmittag am Sonntag sollte eigentlich ganz anders laufen. René Grübel hatte sich mit Freunden verabredet, um vom Damm aus das Regionalliga-Spiel vom 1. FC Lok Leipzig gegen Union Fürstenwalde zu erleben, die Heimtore zu bejubeln, den erwarteten Sieg zu feiern und natürlich untereinander ein bisschen zu quatschen. Doch aus dem erhofften Spaß wurde für den Lobstädter schnell Ernst: Er wurde Teil des Spiels, der Hobby-Schiedsrichter musste als Assistent an der Linie einspringen. Alles ging gut, so dass das Ganze dann doch in Freude endete. Zumal Lok mit 5:0 gewann. Seitdem kommt sein Telefon vor Anrufen und Nachrichten kaum zur Ruhe, hat er mit dem MDR, der LVZ und der Bild-Zeitung gesprochen.

Der eigentliche Schiedsrichter-Assistent auf der Gegengeraden verletzte sich kurz nach Spielbeginn am Knöchel und musste trotz Behandlung und neuem Versuch seinen Einsatz abbrechen. „Da hab ich mit meinen Freunden noch gewitzelt, dass ich das halt mache“, erzählt Grübel.

Er musste das kurze Schwarze borgen

Der 39-Jährige ist seit Jahren für den TSV Lobstädt Schiedsrichter in der Kreisoberliga Muldental/Leipziger Land, vier Klassen niedriger. Und als dann tatsächlich per Durchsage im Publikum nach einem Ersatz gesucht wurde, meldete er sich. „Ein zweiter Freiwilliger war Mitglied bei Lok, das ging also nicht. Ein dritter kam aus der unteren Kreisliga B. Da haben die mich genommen.“ Die schwarze Sportkleidung musste er sich natürlich borgen. „Da hat das angesetzte Trio aus Thüringen ausgeholfen“, sagt Grübel. „Überhaupt waren die drei sensationell. Die haben mich behandelt, als wäre ich schon immer dabei gewesen.“ Mehr Zeit als für ein paar Lockerungen und zwei, drei kurze Läufchen im Gang blieben ihm nicht, bevor es durch den Tunnel aufs Spielfeld ging.

Dann schauten ihm – und dem Spiel – 3340 Zuschauer zu. „Das hatte ich natürlich noch nie. Bei einem Kreispokal-Finale in Borna waren mal 530 Besucher.“ Die Mannschaften machten es ihm leicht, meint der Lobstädter, zudem stand es schon 2:0, als er reinkam, so dass die (Heim-)Fans wenig Grund zum Meckern hatten. Er habe auch nur in den ersten Minuten Rufe gehört. „Von Freunden auf meiner Seite kam: ,Ohne Lobstädt wär’ hier gar nichts los.‘“ Dann habe er das ausgeblendet, sich voll auf die Partie konzentriert. Allerdings sei ihm ein Fehler unterlaufen, „was jedoch erst am Fernseher zu erkennen war“. Beschwert habe sich keiner: Torschütze Steinborn stand bei einem Treffer vielleicht einen halben Schritt im Abseits.

Steinborn schoss Abseitstor

Ansonsten ist schon „ein ganz anderes Tempo drin“, als er das sonst kennt. „Die Schiris in Ober- und Regionalliga haben aber auch eine andere Ausbildung als wir.“ Am Ende klatschten ihn sowohl Leipziger als auch Fürstenwalder Kicker ab. Vom Beobachter gab es Lob, gerade auch für eine Vorteilsentscheidung beim Gäste-Konter. „Und Lok hat mich noch zum Essen eingeladen“, so Grübel. Was ihn besonders freute. Schließlich ist er Fan, fährt auch mal zu Auswärtsspielen mit. „Dem MDR hab ich das noch etwas diplomatischer gesagt, man weiß ja nie.“ Übrigens: Die übliche Aufwandpauschale für Schiri-Assistenten dieser Liga – 120 Euro – wurde ihm anstandslos ausbezahlt.