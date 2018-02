Loch-Drama bei Olympia: Zwei Goldmedaillen auf einmal verspielt

Nächste Goldmedaille verspielt

Was war geschehen? Loch war mit einem Vorsprung von über zwei Zehntel auf Gleirscher in den letzten Lauf gegangen. Der Sieg schien Formsache – bis zur Einfahrt in die berüchtigte Kurve neun der Olympiabahn in Pyeongchang, die schon in den Trainings immer wieder Läufer zu Sturz brachte. Loch widerfuhr ein kleiner Fehler bei der Einfahrt in diese schwierige Passage. Ein kleiner Fehler, der große Auswirkungen hatte: Loch stand quer in der Bahn, nahm eine Bande mit und verlor viel Zeit, weil die Geschwindigkeit für das Schlussdrittel fehlte. Es reichte nur noch zu Gesamtrang fünf. „Die Kurve neun war ein Scharfrichter. Felix ist einfach falsch hereingefahren. Dann hast du keine Chance, da wieder gerade herauszukommen“, sagte sein Trainer Georg Hackl.