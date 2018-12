Bericht: Deutsche Nationalmannschaft in Wolfsburg gegen Serbien

Volkswagen wird neuer DFB-Sponsor , löst Mercedes ab. Passend dazu steigt das erste Länderspiel 2019 in der Volkswagen-Arena, der Heimat des VfL Wolfsburg. Die Partie soll ein Test für die EM-Qualifikation werden, die für die deutsche Nationalmannschaft wenige Tage später in den Niederlanden beginnt. Während sich Bundestrainer Jogi Löw einen südamerikanischen Gegner gewünscht hat, bevorzugt die UEFA Freundschaftsspiele zwischen europäischen Nationen.

Da am Tag des Wolfsburg-Länderspiels bereits die ersten Partien der EM-Quali steigen, kamen nur wenige Gegner infrage, zuletzt beschränkte sich die Auswahl auf Dänemerk, Wales und Serbien. Nach einem Bericht der serbischen Zeitung Sportski žurnal ist die Entscheidung jetzt gefallen: Deutschland spielt am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien.