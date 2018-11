"Logische Konsequenz": Recken verlängern mit Trainerduo Ortega und Romero!

Anzeige

Sie schlugen von Beginn an ein. Trainer Carlos Ortega und sein Assistent Iker Romero übernahmen im Sommer 2017 angeschlagene Recken. Mit einer Siegesserie führten sie die TSV Hannover-Burgdorf sofort an die Spitze der Liga, am Ende sprang ein guter sechster Platz und die Finalteilnahme im DHB-Pokal heraus. Die Recken qualifizierten sich damit erstmals seit 2012 wieder für den EHF-Cup. Nun hat der Verein die Verträge mit dem spanischen Trainerteam verlängert. Ortega unterschreibt bei den Recken bis 2021, Co-Trainer Romero erhält einen Kontrakt bis 2020.

Das sind die nächsten Partien der TSV Hannover-Burgdorf in der HBL bis zur Handball-EM 2019 Sonntag, 4. November 2018, 13.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - MT Melsungen © imago/Eibner Sonntag, 11. November 2018, 16.00 Uhr: TBV Lemgo Lippe - TSV Hannover-Burgdorf © Florian Petrow Donnerstag, 15. November, 19.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - SG BBM Bietigheim © imago/Eibner EHF-Cup, 3. Runde - Hinspiel am 17. November in der Siwss-Life-Hall gegen Lissabon (19 Uhr). Rückspiel am 24. November um 17 Uhr bei Benfica. © imago/GlobalImagens Mittwoch, 22. November 2018, 17 Uhr: SC DHfK Leipzig - TSV Hannover-Burgdorf © Christian Modla Sonntag, 2. Dezember 2018, 13.30 oder 16.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel © Sielski-Press Sonntag, 9. Dezember 2018, 13.30 oder 16.00 Uhr: HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf © dpa - Bildfunk Samstag, 15. Dezember 2018, 20.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf © dpa Dienstag oder Mittwoch, 18./19. Dezember 2018, Uhrzeit folgt: DHB-Pokal-Viertelfinale TSV Hannover-Burgdorf - HC Erlangen © Florian Petrow 20. Dezember - 23. Dezember 2018: TSV Hannover Burgdorf - Frisch Auf Göppingen © imago/Eibner Mittwoch, 26. Dezember 2018, Uhrzeit folgt: Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf © Florian Petrow

Entwicklung von zahlreichen Höhepunkten gespickt „Unsere Entwicklung seit dem Amtsantritt von Carlos Ortega und Iker Romero geht nicht nur in die richtige Richtung, sondern ist auch von zahlreichen Höhepunkten wie beispielsweise der historischen Teilnahme am REWE Final Four gespickt gewesen. Daher sind wir sehr froh, dass wir über das Saisonende hinaus zusammenarbeiten werden“, erklärt der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen und ergänzt: „In den Gesprächen ist sehr schnell deutlich geworden, dass beide Seiten eine hohe Wertschätzung füreinander haben und daher ist es die logische Konsequenz, unseren gemeinsamen Weg weiterzugehen und auch in Zukunft das mannschaftliche Gesicht der Recken zu prägen.“ "Fühlen uns sehr wohl in Hannover" Für Trainer Carlos Ortega sprach vieles für eine Vertragsverlängerung bei der TSV Hannover-Burgdorf. „Nicht nur ich, sondern meine ganze Familie fühlt sich sehr wohl in Hannover. Zudem ist die Arbeitsatmosphäre sowohl mit der sportlichen Führung als auch mit den Spielern sehr angenehm“, erklärt der 47-Jährige. Der Spanier hat mit dem Verein noch viel vor: „Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, können wir als Club weiter wachsen und uns sukzessive verbessern.“