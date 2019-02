Lok Engelsdorf krönt sich souverän zum Hallenstadtmeister

Markranstädt. Die Kicker von Lok Engelsdorf haben am Sonnabend im Stile einer Spitzenmannschaft die Hallen-Stadtmeisterschaft für sich entscheiden können. In der Markranstädter Stadthalle gewannen die Engelsdorfer alle ihre fünf Spiele und holten somit die Maximalausbeute von 15 Punkten. Mit schnellen Spielzügen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung ließen sie der Konkurrenz keine Chance und durften am Ende absolut verdient den Pokal in die Höhe recken. Zweiter wurde Eintracht Schkeuditz mit neun Punkten, Rang drei ergatterte sich die SG Olympia mit sieben Punkten. Die Teams boten den Zuschauern auf der Tribüne spannende und vor allem torreiche Spiele. Insgesamt trafen die Spieler mannschaftsübergreifend 66 mal in die Maschen.