Lok-Hauptsponsor Wernze: „Leipzig müsste Dietrich Mateschitz ein Denkmal bauen“

Köln . Franz-Josef Wernze hat unlängst seinen 70. Geburtstag gefeiert, steht nach wie vor jeden Morgen um 5 Uhr auf und leitet in 80-Stunden-Wochen sein Steuerberatungsimperium – die European Tax and Law AG. Der ETL-Chef ist Kölner und greift vier Fußball-Clubs unter die Arme. Germania Windeck, Lok Leipzig , Lechia Danzig und Viktoria Köln. Wernzes Firmengruppe umfasst 800 Kanzleien mit 7800 Mitarbeitern davon 3800 im Osten der Republik. Umsatz: Eine geschmeidige Milliarde Euro.

Herr Wernze, Ihr Abwehrchef Tobias Willers glaubt an eine Außenseiterchance im Pokal gegen RB Leipzig . Sie auch?

RB muss am Donnerstag in Craiova ran. Könnte ein langer zehrender Abend mit Verlängerung et cetera werden.

Die kommen ohne weiter. Und eine Mannschaft dieser Qualität kann in drei Tagen zweimal ran.