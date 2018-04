Lok Leipzig beim HFC: Kicken für den guten Zweck

Halle/Leipzig. Festtag im Erdgas-Sportpark: Knapp 8200 Zuschauer gönnten sich am Mittwochabend das Benefizspiel zwischen Drittligist Hallescher FC und Regionalligist 1. FC Lok Leipzig , etwas mehr als 1000 davon waren Leipziger. Auf das Duell haben sich vor allem die Fan-Lager lange gefreut, blicken sie doch in diesem Jahr auf drei Jahrzehnte Fan-Freundschaft zurück.

Beide Blöcke begrüßten die Profis nach 15-minütiger Verzögerung mit einer stimmungsvollen Choreographie. Bei den Lok-Anhängern war zu lesen: „Solche Wunder gibt’s auf Erden, wenn aus Feinden Freunde werden.“ Das Rahmenprogramm wich deutlich vom Liga-Alltag ab. So trat vor dem Anpfiff das Comedy-Duo Elsterglanz in Aktion. In der Pause gab die Bitterfelder Band Goitzsche Front die Uraufführung ihres umgeschriebenen HFC-Songs zum Besten.