Lok Leipzig besiegt VSG Altglienicke verdient mit 2:0 

Leipzig. Die Zuschauer empfingen ihr Team frenetisch, das Flutlicht sorgte für heimelige Stimmung und die Lok -Spieler zeigten mit zwei frühen Chancen, dass sie heiß waren. Heiß auf Fußball. Erstmals seit drei Monaten stand wieder ein Punktspiel im Bruno-Plache-Stadion an. Und das nutzte der 1. FC Lok beim 2:0 (0:0) gegen die VSG Altglienicke prompt zu einem Dreier. In der Tabelle der Regionalliga Nordost kletterte die Loksche auf Rang fünf. Über einen „verdienten Sieg“ freute sich Sportdirektor Rüdiger Hoppe. „Bis auf zwei, drei brenzlige Situationen in der ersten Hälfte war das eine konzentrierte Leistung.“

Die mit den Ex-Bundesligaprofis Boubacar Sanogo und Chinedu Ede verstärkten Berliner gerieten nach Anpfiff gleich unter Druck. Doch Robert Zickert per Kopf und Djamal Ziane mit einem Flachschuss vergaben. Kleine Schrecksekunde in der 11. Minute, als Sanogos Treffer wegen Abseits abgepfiffen wurde. Danach entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier. Einen Volleyschuss von Denis Mrkaljevic konnte Benny Kirsten in höchster Not abwehren. Die Hausherren machten im ersten Durchgang den gefährlicheren Eindruck, die Gäste lauerten auf Konter.