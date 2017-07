Lok Leipzig brauchte einen Elfer zum Tor

Bernburg. Der 1. FC Lok Leipzig steckt mitten in der Saisonvorbereitung. Die Blau-Gelben beendeten ihr einwöchiges Trainingslager mit einem Freundschaftsspiel gegen den Oberligisten Askania Bernburg. Die Elf von Heiko Scholz kam trotz Dominanz auf dem Spielfeld nicht über ein 1:1 hinaus. Paul Schinke traf für die Leipziger vor 172 Zuschauern vom Elfmeterpunkt.

Am Dienstag tritt der Regionalligist aus Probstheida dann einen Katzensprung hinter Günthersdorf an. Im Test gegen den Kreisligisten SV Zöschen holen sich die Blau-Gelben noch die finale Wettkampfhärte, bevor es am kommenden Samstag zur Saisoneröffnung gegen den englischen Zweitligisten Queens Park Rangers geht.