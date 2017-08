Lok Leipzig, BSG Chemie: Spionage-Vorfall im Bruno-Plache-Stadion

Leipzig. Unterschiedlicher hätten sie gar nicht sein können, die Vorzeichen, mit denen sowohl Dietmar Demuth (62) und Matthias Mauksch (48) am Mittwoch auf der Holztribüne des Bruno-Plache-Stadions beim 1. FC Lok Leipzig Platz nahmen. Der Coach der Chemiker Demuth zermartert sich das Hirn, musste mit seinem Team zwei Niederlagen einstecken, sechs Tore und zwei Platzverweise kassieren, will die Serie Sonntag (13.30 Uhr) daheim beenden, aus dem Keller zurück ins Licht krabbeln.

Anders bei Mauksch, der Dynamo-Ikone, die mit den Brandenburgern bereits vier Zähler und sechs Treffer auf dem Konto hat, also gelassen dem Spiel auf dem Grün im „Bruno“ frönen konnte.

Nicht ganz, denn so unterschiedlich die Ausgangssituationen der beiden Trainer sind, umso größer die Gemeinsamkeit des Besuches: das Gegnerstudium. Denn auf dem Platz kickte Lok gegen Babelsberg. Chemie darf Sonntag im Alfred-Kunze-Sportpark gegen die Potsdamer ran. Fürstenwalde empfängt die Lokomotive (ebenfalls Sonntag 13.30 Uhr).

Zum Erkenntnisgewinn: Die Probstheidaer und Babelsberg trennten sich nicht grundlos 0:0 . Auf beiden Seiten machte die Viererkette dicht. Oder wie es Philip Saalbach, der gebürtige Wurzener, im Dress des SV 03 so schön ausdrückte: „Wir wollten kompakt stehen, im Zentrum nichts durchlassen. Das haben wir gut hinbekommen.“ Ergo muss der Weg auf beiden Seiten über außen gehen.

Das gelang der Lok’sche in Halbzeit zwei und hätte eigentlich das Siegtor sein müssen. Paul Schinke schickt den Ball in die Gasse. Matus Lorincak nimmt das Ding auf und zieht trocken aus etwa elf Metern ab. Marvin Gladrow bekommt irgendwie seine Hand dazwischen und lenkt das Ding an die Latte. Den Abpraller köpfte Maik Salewski über seinen Gegner. Dumm nur, dass Lukas Wilton das Ding irgendwie noch wegköpfte. „Wir verpennen den Anfang der 2. Hälfte. Eigentlich muss es da 1:0 stehen, wie der Junge vor der Linie gerettet hat, ist unglaublich“, sagte Babelsbergs Trainer Almedin Civa.