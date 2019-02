Lok Leipzig feiert perfekten Jahresauftakt: 5:0-Sieg gegen den FSV Union Fürstenwalde

Leipzig. Es war ein denkwürdiges Spiel. Die Partie des 1. FC Lok Leipzig gegen Union Fürstenwalde wird wohl in die Annalen des Clubs eingehen. Und das liegt nicht am überlegenen sportlichen Erfolg des Teams von Björn Joppe, das wie angekündigt Ball und Gegner laufen ließ und letztlich souverän mit 5:0 gewann. Es liegt auch nicht daran, dass als offizieller Cheftrainer erstmals wieder Rainer Lisiewicz auf der Bank der Blau-Gelben saß – der gegen Ende der zweiten Halbzeit von den Lok-Fans aufgefordert wurde zu winken und dies auch tatsächlich tat.

Wirklich bemerkenswert war die erste Halbzeit und insbesondere deren Länge und das kam so: Die 3.341 Zuschauer waren gerade alle vollzählig an ihren Plätzen, es stand bereits 1:0 für Lok – nach Foulelfmeter an Matthias Steinborn, den Ryan Malone sicher verwandelt hatte (2.) – da zeigte Schiri-Assistent Stefan Prager in der vierten Spielminute an, dass es Probleme gibt. Prager war ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und hatte sich dabei augenscheinlich am Fuß verletzt. Die Physios beider Teams kümmerten sich anschließend minutenlang um den maladen Sportkameraden, der mit dickem Verband ums Sprunggelenk zunächst weiter machte, jedoch wenig später –Kevin Schulze hatte nach schönem Solo gerade auf 2:0 erhöht – endgültig die Segel strich.

Perfekter Start in das Punktspieljahr 2019 für den 1. FC Lok Leipzig: Mit 5:0 fegten die Probstheidaer den FSV Union Fürstenwalde vom Feld.

Und nun? In der Regionalliga gibt es keinen vierten Offiziellen wie in der Bundesliga, der den verletzten Prager hätte ersetzen können. Als Schiri Eugen Ostrin die Partie nach 14 Minuten unterbrach, wusste niemand im Stadion, wie, ob und wann es weiter gehen würde. Über den Stadionsprecher wurde nach anwesenden Schiedsrichtern gefahndet, die jedoch nicht Mitglied des 1. FC Lok sein dürfen. Es fand sich schließlich René Grübel vom TSV 1861 Lobstädt, auf den beide Kriterien zutrafen und mit dem sowohl der Schiedsrichterbeobachter des Nordostdeutschen Fußballverbands als auch beide Mannschaften einverstanden waren. Nach insgesamt fast 35 Minuten Pause konnte so endlich wieder angepfiffen werden. In der so mit fast 80 Minuten Gesamtdauer wahrscheinlich längsten ersten Halbzeit der Vereinsgeschichte knüpfte Lok anschließend nahtlos an die Leistung der ersten Minuten an und kam durch einen schönen Schlenzer von Sascha Pfeffer ins rechte Angel (offiziell 23.) und einen eiskalt von Steinborn abgeschlossenen Konter (offiziell 39.) zu zwei weiteren Treffern. Die 4:0-Führung zur späten Pause war ebenso komfortabel wie verdient.

In Halbzeit zwei gab es bei frühlingshaftem Wetter trotzdem noch einige Aufreger: Lok war weiterhin die bessere Mannschaft, traf durch Steinborn einmal den Pfosten (75.) und – mit dem Abpfiff – auch noch einmal ins Tor (90.). Fürstenwalde hielt jetzt besser dagegen, sodass Benny Kirsten einige Male eingreifen musste – herausragend dabei eine Glanzparade in der 82. Minute, als er schon geschlagen schien, den Ball jedoch kurz vor der Linie aus der Luft fischte. Zu übermotiviert war Unions Tim Häußler, der Matthias Steinborn auf Höhe der Mittelinie unsanft ins Seitenaus grätschte und dafür eher duschen durfte als seine Kollegen (61.). Lok-Trainer Joppe, der nach Spielende die Glückwünsche seines Fürstenwalder Kollegen André Meyer („Verdienter Sieg!“) entgegennehmen konnte, war zufrieden, aber nicht überschwänglich: „Wir sind mit dem Sieg jetzt gut in die Rückrunde gestartet. Meine Mannschaft hat die Anweisungen gut umgesetzt, aber das Ergebnis spiegelt nicht das wider, was Union kann – insofern sollten wir die Kirche im Dorf lassen und weiter hart arbeiten.

Lok: Kirsten – Malone, Schinke (80. Ziane), Zickert – Gottschick, Pfeffer, Wolf (54. Sindik), Pannier – Pommer (64. Urban) – Schulze, Steinborn Fürstenwalde: Büchel – Schulz, Halili, Krstic (41. Hausdorf), Meyer (46. Wunderlich) –Kahraman, Sejdija – Bolyki, Zurawsky, Häußler – Stettin (59. Stagge) Schiedsrichter: Ostrin (Eisenach) Zuschauer: 3.341 Tore: 1:0 Malone (3./Foulelfmeter), 2:0 Schulze (14.), 3:0 Pfeffer (23.), 4:0/5:0 Steinborn (39./90.) Gelbe Karten: Wolf - Krstic, Wunderlich Rote Karte: Häußler (61./grobes Foulspiel) Bes. Vorkommnisse: Verletzung von Schiedsrichter-Assistent Prager (14.), Unterbrechung von 35 Minuten, anschließend ersetzt durch Schiedsrichter-Assistent Grübel