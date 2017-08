Lok Leipzig feiert Torfestival

Anzeige

Leipzig. Ein Torfestival im Bruno-Plache-Stadion. Vor 2637 Zuschauern schlägt der 1. FC Lok Leipzig am Sonnabend den FSV Luckenwalde 4:2 (2:2). Es hätte noch höher ausfallen können ...

Was für eine erste Hälfte. Vier Tore zum Augenreiben. Paul Maurer trumpft für Lok zweifach auf. Bei Luckenwalde? Na wer wohl. Daniel Becker! Auch er bummst die Kugel zweimal ins Netz. Dabei haben die Probstheidaer das Spiel im Griff, nur eben nicht ihren ansatzlosen Ex-Mitspieler Becks. Zweimal gleicht der aus. In der 29. Minute etwa, als er Christian Hanne mit zwei Täuschungen im 16er alt aussehen lässt, die Kugel mit links ins lange Eck knüppelt. Benjamin Kirsten kann nur hinterher schauen.

Dabei führte Lok bis dato. Aus 25 Metern zwirbelte Maurer den Ball ins rechte Eck (11.) Nur neun Minuten später hätte der Mittelfeldflitzer auf 2:0 erhöhen können. Wieder per Freistoß, wieder von links, aber aus 30 Metern. Den Aufsetzer kratzte FSV-Keeper Konstantin Filatow mit Ach und Krach am Pfosten vorbei.

Rückkehrer Becker trifft doppelt

Nicht genug dem Freistoßreigen. Als Trainer Heiko Scholz den Spezialisten Maurer und Paul Schinke anzeigt, dass der Ball in Bananenflanke mal nach innen gezirkelt werden soll, macht das Duo genau das Gegenteil. Schinke legt den Ball per Sohle noch weiter nach rechts raus, Maurer zog ab - 2:1 (34.) In die Suppe spuckte Becker zwei Minuten später. Yutaka Abe wieselt sich auf der rechten Außenbahn durch - passt nach innen, dort wird quer gelegt. Becks zündet erneut - 2:2. Wieder nur zwei Minuten später muss Lok führen. Nils Gottschick wird im Strafraum von den Beinen geholt. Die Chance vom Punkt vergibt Christian Hanne. Kurz vor der Halbzeit muss bei Luckenwalde Aaron Bogdan vom Platz. Wegen Gelb-Roter Karte nach Foul an Maik Salewski.

Genauso munter geht es in Hälfte zwei weiter. Ryan Malone zieht nach Wiederanpfiff aus 18 Metern ab. Die Fackel wird abgefälscht. FSV-Handschuhträger Filatow boxt die Bogenlampe vorbei. Lok bleibt am Drücker, Coach Scholz legt Kohlen nach. In der 54. Minute müssen Markus Krug und Nils Gottschick runter. Dafür kommen Marcel Trojandt und Matus Lorincak.

Malone trifft zur Führung

Gefährlich bleibt die Loksche weiter bei Standards. Nach Ecke von Maurer köpft Djamal Ziane drüber (56.). Gefühlt hat Lok das Spiel im Griff, nimmt drei Viertel des Feldes ein. Dieser Druck wird belohnt. In der 62. Minute trifft Ryan Malone zur 3:2-Führung. Schinke hatte die Aktion eingeleitet. Und vor allem legen die Blau-Gelben gleich nach. Wieder ist Schinke der Vorlagengeber. Im Scherenschritt vollendet Lorincak - 4:2.

Den Vorsprung verwaltet Lok komfortabel, mit dem Herausspielen von Chancen. Die Führung könnte in der Tat deutlicher ausfallen. Maik Salewski vergibt den Querleger von Maurer (80.). Gefährlich bleibt Luckenwalde bei Kontern über Abe und Becker. Und Lok? Wenn Maurer den Hammer auspackt, zittert der Gästekeeper. Und wenn Ziane den Ball in der 84. Minute besser auf Lorincak querlegt, ist das Ding endgültig durch und die Lok-Fans heben das Dach von der Holztribüne. Aber auch so kann sich der Erfolg sehen lassen. Denn Tore haben nur Lok und Becker geschossen.

