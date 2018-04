Lok Leipzig gegen den BFC Dynamo unter Zugzwang - Kunstrasenhalle eingeweiht

Anzeige

Leipzig. Der 1. FC Lok muss nach acht sieglosen Spielen wieder das untere Drittel der Tabelle in den Blick nehmen. Selbst der zuletzt erfolgreiche, aber immer noch abstiegsbedrohte Lokalrivale Chemie (33 Zähler/Platz 15) hat schon Witterung aufgenommen. Die zweite Fußballmacht der Stadt zu überholen – so sehen feucht-grüne Chemiker-Träume aus. „Wer weiß, ob unsere 41 Punkte dieses Jahr für den Klassenerhalt reichen“, warnt Abwehrmann Ronny Surma vor dem Duell gegen den BFC Dynamo am Sonntag (19 Uhr/Bruno-Plache-Stadion). Will der Neunte der Regionalliga Nordost einen Dreier einfahren, ist „endlich mal wieder eine kompakte Abwehr“ nötig, so Surma. „Wenn wir die Null halten, haben wir schon einen Zähler und wenn wir dann noch offensiv gut kombinieren, ist vielleicht mehr drin“, hofft der 30-Jährige. 1600 Karten gingen bisher über den Ladentisch. Die ungewöhnliche Anstoßzeit ist dem LVZ-Fahrradfest geschuldet.

Co-Trainer Rüdiger Hoppe freut sich auf das Duell zweier Traditionsvereine. Er sagt, mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten könne das Team „einiges wieder gerade rücken“. Will das Saisonziel (Platz 4-6) noch erreicht werden, muss in den letzten fünf Partien deutlich mehr Kohle in den Lok-Ofen geschippt werden. Hoppe: „Wir brauchen zwei Siege. Dann stehen wir da, wo wir hin wollen.“

Zugleich versucht der 48-Jährige den Leistungsabfall zu erklären. Einige Spieler hätten nach dem bitteren 2:4 in Babelsberg am Mittwochabend noch nach Dresden oder Halle fahren müssen. „Die gehen dann um eins, halb zwei ins Bett und müssen halb sechs wieder zur Arbeit raus. Auf Dauer geht das an die Substanz.“ Neun Partien stehen nach den Winterabsagen allein im April im Kalender. Auch die Ungewissheit auf Seiten vieler Spieler, wie es angesichts auslaufender Verträge weitergeht, hemmt womöglich. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, ob Lok im Sommer auf Profibedingungen umstellt.

Gegen die Berliner, die zuletzt im Spitzenduell Cottbus ein 2:2 abtrotzten, wird Verteidiger Robert Zickert zurückkehren. Auch Mittelfeldmotor Paul Schinke, der am Dienstag Opfer eines Überfalls wurde, dürfte in die Startelf rücken. Selbst ein Comeback von Goalie Benny Kirsten scheint möglich. „Wenn er uns sein Go gibt“, sagt Hoppe, „dann spielt er Sonntag.“

Unterdessen weihten Lok-Präsident Thomas Löwe und Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) gestern die erneuerte Kunstrasenhalle auf dem Trainingsgelände in Probstheida ein – die größte Einzelinvestition ins „Bruno“ in den letzten 40 Jahren. Für 376.000 Euro aus Mitteln von Land, Stadt und Verein wurden ein Kunstrasen, Prallwände, neue Ballschutznetze, ein Vorbereitungs- und Aufwärmbereich sowie neue Türen für bessere Rettungswege eingebaut. Noch in diesem Jahr soll ein Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage errichtet werden. „Im infrastrukturellen Bereich haben wir sehr erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen“, freut sich Löwe. „Die Professionalisierung fängt nicht damit an, dass man zehn tolle Fußballer holt, sondern bei der Infrastruktur.“

Für Sonntag wünscht sich der Präsident, dass die Fans der Mannschaft „von der ersten bis zur letzten Minute“ den Rücken stärken. Dann könnte es klappen mit etwas Zählbaren gegen den Favoriten aus der Hauptstadt.

