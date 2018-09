Lok Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt: Kampf, Wille, ein Punkt

Leipzig. Kampf, Wille, ein Punkt – das ist die Bilanz des 1. FC Lokomotive Leipzig vom Mittwochabend. Vor großer Kulisse reichte es am Ende durch Tore von Morten Rüdiger (23.) für Rot-Weiß Erfurt und einem schicken Standard-Tor von Maik Salewski (70.) nur zu einem 1:1. Das bringt die „Loksche “ derzeit nicht aus dem Tabellenkeller . Trotz ordentlicher Leistung und unter dem Strich einem Chancen-Plus, hinken die Leipziger ihren Ansprüchen in der Regionalliga Nordost noch hinterher.

Robert Zickert (Lok #21) fasst sich nach einer vergebenen Chance an den Kopf beim Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig (Lok) vs Rot-Weiß Erfurt, Fußball, Regionalliga Nordost, 12.09.2018 © Christian Modla

Nicky Adler (Lok #8) scheitert an Rot-Weiß Torwart Lukas Cichos beim Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig (Lok) vs Rot-Weiß Erfurt, Fußball, Regionalliga Nordost, 12.09.2018 © Christian Modla

Die Gäste aus Thüringens Landeshauptstadt begannen besser, zwangen die ohnehin wackelige Lok-Abwehr zu einigen Unsicherheiten. Tobias Haase (6. min) kam nach einem hohen Klärungsversuch an den Ball, schoss aber knapp neben das Lok-Tor. Die Hausherren kämpften sich erst langsam in die Partie, blieben aber im Angriff harmlos.

Nach einem schönen Chip-Pass von Paul Schinke tauchen Matthias Steinborn (21. min) erstmals frei vorm RWE-Tor auf, scheiterte aber am herauseilenden Lukas Cichos. „Den muss ich machen“, ärgerte sich der Stürmer. „Das passt zu unserer Situation, vorne gehen die Dinger nicht rein und hinten bekommen wir direkt eins.“ Das beschriebene „eins“ war mal wieder ein ebenso unglücklich wie vermeidbarer Gegentreffer: Abwehrchef Patrick Wolf ging im eigenen Strafraum in einen Pressschlag, der Ball landete bei einem Erfurter , der einen Querpass zu Rüdiger (23. min) spielte. Der hatte viel zu viel Platz und schob locker zur Erfurter Führung ein.

Lok Leipzig war merklich um eine Antwort bemüht, vor allem die Offensiv-Reihe betrieb einen hohen läuferischen Aufwand. Steinborn (25. min) zimmerte aus spitzem Winkel das Leder an die Unterlatte, Robert Zickert (38. min) köpfte knapp am Tor vorbei.

Lok blieb auch nach dem Seitenwechsel leicht überlegen. Die rund 1000 mitgereisten Erfurter Fans dominierten zuvor die Stimmung im Bruno-Plache-Stadion und brannten massiv Pyro-Technik ab. Der Ausgleich von Lok musste fast zwangsläufig durch eine Standard-Situation fallen. Salewski (70. min) knallte einen Freistoß aus halbrechter Position und knapp 20 Metern Entfernung in den RWE-Kasten. Das gab Lok merklich Auftrieb. Die Scholz-Elf drängte jetzt energisch auf den Sieg, blieb aber ohne große Torchancen. Von Erfurt war in der zweiten Hälfte nichts zu sehen, so dass das Unentschieden in der Summe in Ordnung ging.