Lok Leipzig gewinnt Aufholjagd gegen BFC Dynamo mit 3:2

In einem großartigen Fußballspiel hat der 1. FC Lokomotive Leipzig in Unterzahl einen Rückstand gedreht und mit 3:2 (1:1) gegen den BFC Dynamo gewonnen.

Anzeige

Leipzig. In einem großartigen Fußballspiel hat der 1. FC Lokomotive Leipzig in Unterzahl einen Rückstand gedreht und mit 3:2 (1:1) gegen den BFC Dynamo gewonnen. Vor 5401 Zuschauern waren die Leipziger zunächst durch Daniel Becker (10. min) in Führung gegangen, ehe der der starke Dennis Srbeny (27. min, 53. min) die Partie zu Gunsten der Berliner drehte. Djamal Ziane (80. min) und Felix Brügmann (89. min) zogen dann das Spiel zu Gunsten der Lok. Dabei hatte die „Loksche“ über eine Halbzeit in Unterzahl gespielt: Robert Zickert (38. min) hatte nach einer Notbremse Rot gesehen.

Lok-Trainer Heiko Scholz nutzte die Breite in seinem Kader und wechselte gleich auch vier Positionen. Peter Misch ersetzte in der Innenverteidigung durch Ronny Surma, Steffen Fritzsch übernahm den Posten von Hirmou Watahiki. In der Offensive beackerten Djamal Ziane und Paul Maurer, der für Maik Georgi in die Startelf rückte, die beiden Außenbahnen. Im Sturm spielte Felix Brügmann (für Ronny Surma im Team), dahinter agierte Daniel Becker in der Mittelfeld-Zentrale.

Abtasten, Taktieren, Abwarten? Nicht in dieser Partie, die äußerst temporeich begann. In der ersten Viertelstunde gab es gleich sechs Großchancen, verteilt auf beide Seiten. Eine davon nutze Becker (10. min), der einen Freistoß von der Sechzehnerkante flach ins Tor hämmerte.

Danach nahm sich das Spiel allerdings eine kleine Verschnaufpause. Lok war weiter optisch überlegen, verpasste es aber, die Führung auszubauen, und schwächte sich dann doppelt selbst. Nach einem schwachen Zuspiel von Ziane schnappte sich Pröger den Ball und hatte zu viel Zeit zum Flanken, Dennis Srbeny (27. min) wurde im Strafraum nicht entscheidend angegangen und traf unhaltbar per Kopf zum Ausgleich. Wenig später köpfte Misch den Ball schlecht zurück und genau in den Lauf von Torschütze Srbeny. Lok-Verteidiger Zickert kam nicht mehr hinterher und wusste sich nur noch mit einer rüden Notbremse zu helfen. Schiedsrichter Oliver Lossius (Bonn) hatte nur eine Wahl: Rot.

Zum Wiederanpfiff zündeten einige unter den rund 1000 Gäste-Fans Pyrotechnik. Auf dem Platz zog sich Lok in Unterzahl etwas zurück, versuchte zu kontern. Die klaren Chancen hatte aber der BFC: Srbeny (52. min) scheiterte erst per Kopf, erzielte dann aber aus rund 20 Metern mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck die Gäste-Führung (53. min). Die Partie wurde danach zusehends ruppiger. Zehn Blau-Gelbe stemmten sich gegen die drohende Niederlage, kämpften mit allen erlaubten Mitteln und teils auch etwas mehr. Die Gäste versuchten, spielerisch ihre Überzahl auszunutzen, blieben aber zu oft an der kampfstarken Lok-Abwehr oder dem guten Kirsten hängen.

In der Schlussphase bekam das Team aus Probstheida wieder Oberwasser. Becker setzte sich schön links durch, flankte ins Zentrum, wo Brügmann den Ball nicht richtig traf, doch am zweiten Pfosten lauerte Ziane und drosch den Ball in die Maschen. Brügmann (83. min) und der eingewechselte Ramon Hofmann (87. min) vergab noch gute Chancen zur Führung. Zwei Minuten später pennten die Berliner. Becker brachte den Ball mit einem schnellen Einwurf in den Strafraum, wo Brügmann artistisch den Ball über Keeper Hendl ins Tor bugsierte. Am Ende hielt Kirsten den etwas glücklichen Sieg für Lok fest.

KOMMENTIEREN