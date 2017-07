Lok Leipzig gewinnt drei Spiele und dampft ab ... ins Trainingscamp

Anzeige

Leipzig (ukö). Dialog mit Lok-Trainer Heiko Scholz nach dem 12:2-Erfolg (andere Berichterstatter haben ein 9:1 gezählt) seiner Schützlinge im Testspiel am Sonntag beim SV Friedersdorf. Scherzhafte Frage: „Wie konnte es nur zu zwei oder meinetwegen auch einem Gegentor kommen?“ Scholz’ schlagfertige Antwort: „Weil die so gut waren.“

Die gute Laune des Lok-Trainers hat Gründe. Beim Turnier um den „Küchenstudio Michel Cup“ am Sonnabend in Merseburg präsentierte sich sein Team in starker Verfassung. Erst bezwang der 1. FC Lok Oberligist Merseburg 99 mit 2:0 (Tore von Watahiki und einem Eigentor des Gastgebers) und danach Drittligist Hallescher FC mit 3:2. Die Tore für die Probstheidaer erzielten Probespieler Matthew Lorincaik (14. min), Paul Schinke (30. min) und Ryan Malone (48. min). „Wir haben uns ganz ordentlich präsentiert“, urteilte Scholz die gute Vorstellung bescheiden. Natürlich sei ein Erfolg gegen einen Drittligisten gut für die Seele. „Wir wissen, dass wir mithalten können.“

Das Match am Sonntag in Friedersdorf (Landesklasse Sachsen-Anhalt/7. Liga) gehörte für den Trainer in die Kategorie „Regenerationsspiel ohne jeden Erkenntnisgewinn“. Und auch nicht ganz unwichtig: In den insgesamt 210 Spielminuten des Wochenendes sind alle Spieler fit und gesund geblieben, es gab keine Ausfälle.

Direkt nach dem Spiel in Friedersdorf ging es für die Probstheidaer ins Trainingscamp nach Aschersleben. „Wir werden an der Taktik feilen, viele Besprechungen haben und die Zeit nutzen, uns noch ein bisschen besser kennenzulernen“, kündigte Scholz an. Teambuilding wie der Gang über glühende Kohlen oder Klettern im Hochseilgarten werde es aber nicht geben. Zum (inzwischen leidigen) Thema zur Zukunft des Torhüters Julien Latendresse-Levesque hat Heiko Scholz eine klare Meinung: „Er ist krank geschrieben und hat bei uns Vertrag. Mehr gibt es nicht zu sagen.“

