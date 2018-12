Lok Leipzig holt den Derbysieg: Das sagen Spieler und Trainer

Anzeige

Leipzig. Der 1. FC Lok Leipzig ist als letztes Team ins Halbfinale um den sächsischen Landespokal eingezogen. Der Viertligist setzte sich am Samstag in einem emotionalen Stadtderby bei Pokalverteidiger BSG Chemie Leipzig mit 1:0 (0:0) durch. Das entscheidende Tor erzielte vor 4500 Zuschauern Matthias Steinborn in der 76. Minute.

Im Halbfinale gastiert Lok Leipzig beim Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC. Drittligist FSV Zwickau reist zu Budissa Bautzen. Das ergab die Auslosung am Samstag in Leipzig.

Die Stimmen zum Spiel:

Robert Zickert (1. FC Lok): "Die erste Halbzeit ging klar an Chemie, die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit auch. Da hat Chemie eine Riesenchance, Bennie hält toll. Dann kommen wir immer besser ins Spiel. Ich denke, dann hat man auch die größere Erfahrung gemerkt. Dann haben wir einen super Spielzug. Es ist egal, wer Derbyheld ist oder wer nicht. Wir haben zu null gespielt. Jetzt können wir Weihnachtsfeier machen und was trinken."

Christian Sobottka (Trainer BSG Chemie): "Lok mit den Ambitionen, die sie haben, hat mich in der ersten Halbzeit schon enttäuscht. In der zweiten Halbzeit war es ein gutes Spiel. Heute hat nicht der Bessere gewonnen, sondern der Glücklichere. So ist das im Pokal. Es war aber eben nur ein Pokalspiel."

Matthias Steinborn (1. FC Lok): "Noch geiler wäre es gewesen, wenn unsere Lokis hier hinten noch ein bisschen Radau gemacht hätten. So war es ganz ok. Haben in der ersten Halbzeit erstmal tief gestanden und uns das angeguckt. In der zweiten haben wir dann gepresst. Wir wissen, dass wir eine Granate hinten im Tor haben. Deshalb werde ich den Bennie auch gleich nochmal fest umarmen. Chemie hat ne gute Truppe beisammen, aber wir haben verdient gewonnen. In Berlin sage ich mit meinen Kumpels immer: Heute wird der Kanal komplett durchgespült. Und so wird's auch passieren heute."