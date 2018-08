Lok Leipzig holt gegen Babelsberg nur einen Punkt – Ex-Bulle Nattermann trifft

Leipzig. Die „Loksche“ kommt nicht wirklich ins Rollen. Vor 3.417 Zuschauern hat sich der 1. FC Lok Leipzig im heimischen Bruno-Plache-Stadion 1:1 vom SV Babelsberg 03 getrennt. In einer zerfahren Partie waren die Blau-Gelben früh in Führung gegangen. Ein zweiter Treffer sollte jedoch auch in einer offensiven Schlussphase nicht gelingen. Stattdessen traf der frühere RB-Leipzig-Spieler Tom Nattermann.

Ganz im Gegenteil: Nachdem Babelsbergs Tobias Dombrowa aus 18 Metern zunächst nur den Pfosten getroffen hatte, kamen die Gäste kurze Zeit später zum Ausgleich. Zickert brachte den früheren RB-Leipzig-Spieler Tom Nattermann im Strafraum zu Fall. Der Gefoulte trat selbst an und versenkte den Ball in Minute 36. zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

In der Schlussphase schien sich Babelsberg dann so langsam mit dem Unentschieden anzufreunden und den Leipzigern gelang es trotz großem Einsatz immer seltener gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden. „Auf dieser fußballerischen Leistung können wir aufbauen“, meinte Kapitän Zickert. „Die Jungs haben alles gegeben. Ich kann ihnen keinen Vorwurf machen“, ergänzte Trainer Heiko Scholz. Am kommenden Samstag tritt Lok auswärts beim BFC Dynamo in Berlin an.

Anton Zirk